気象台は、午前4時32分に、なだれ注意報を豊岡市、養父市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・豊岡市、養父市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表（雪崩注意報） 13日04:32時点兵庫県では、強風や高波、落雷、なだれに注意してください。北部では、高潮に注意してください。南部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。【なだれ注意報（発表中）