【10R】12月小倉で3場所連続の完全Vを達成し、特昇に成功した鶴淳志。A級一発目の別府では3日間、ケレン味なく逃げて2、2、1着。ピシャリとまとめ、豊かな先行力を見せつけた。直前の久留米は決勝で車体故障のアクシデントがあったが、1、2、5着と堂々たる戦いぶりだった。「今年の目標は自分の競走をやって、S級に上がること。力を出し切ります」。持ち味を出し切るつもりだ。番手を守る高田、別線から外を踏み上げる渡辺