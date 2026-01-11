“ホテル密会問題”で市長が辞職したことに伴う群馬県・前橋市長選挙で、前の市長の小川晶氏が再選を果たしました。小川晶 氏「もう一度、小川さんを信じてみようと多くの市民の皆さんに今回選んでいただけた。改めて責任の重さを感じている。今度はもっと良い仕事をしていきたい」前橋市長選挙の投開票がきのう行われ、前の市長の小川晶氏（43）が再選を果たしました。5人が立候補した今回の市長選では、ホテル密会問題で辞