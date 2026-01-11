きのう、熊本県菊池市の20歳の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。「同窓会の帰りだった」と話しているということです。現行犯逮捕されたのは、菊池市泗水町の会社員・三宅隼人容疑者（20）です。警察によりますと、三宅容疑者はきのう午前5時40分ごろ、合志市御代志の国道387号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。三宅容疑者は物損事故を起こしていて、駆けつけた警察が呼気を調べたところ、