「わがマチの金メダル」と題して、北海道内各地の“金メダル級”の名物をご紹介します。２０２４年の火事で一時は休業を強いられた旭川市のレストラン。客からの応援で再び立ち上がった「復活の味」を取材しました。丁寧に丸めたタネを焼き上げて、しょうゆベースの特製ソースをかけるとー出来上がったのは店自慢の一品・北海道産牛肉を使ったハンバーグ！（林記者）「噛めば噛むほど肉の甘みが出てきて口