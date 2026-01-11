きょう（13日）未明、東京・練馬区であわせて3棟が燃える火事があり、2人がけがをしました。きょう午前0時15分ごろ、練馬区関町北で、近隣住民から「隣が燃えている。ベランダに1人逃げ遅れ」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など37台が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の2階建て住宅は全焼。周囲のアパートなどにも燃え移り、あわせて3棟、およそ125平方メートルが焼けまし