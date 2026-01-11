FC東京は百年構想リーグ開幕に向け、沖縄・西崎陸上競技場でキャンプをスタートさせた。初日は移動で固まった体をほぐすように約1時間ピッチで汗を流した。就任2年目の松橋監督は今合宿のテーマに「鍛錬」を掲げる。既に始動から1週間が経過し、ここから高強度のメニューが組まれる予定だ。南国の地で「よりボールを保持して攻撃的なサッカーへチャレンジしていく」と、“力蔵色”を強める。