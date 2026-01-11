秋元康がプロデュースする昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）の最新シングル「東京ジャンクション」が、1月13日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において自身初の1位獲得となった。【動画】SHOW-WA「東京ジャンクション」ミュージックビデオ前作シングル「外せないピンキーリング」の初週売上6.3万枚（2025年4月14日付）を超え、自己最高初週売上9.1万枚