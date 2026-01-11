TREASUREの最新アルバム『LOVE PULSE』が、1月13日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で週間2.2万枚を売り上げ、2025年9月15日付の初登場4位から登場19週目で本作初の1位に浮上。2024年1月15日付の『REBOOT』に続き、自身通算4作目の1位獲得となった。累積売上は33.1万枚。【動画】TREASURE「PARADISE」ミュージックビデオ本作は、“愛（LOVE）”と“脈拍（PULSE）”をテーマに、多彩な感情を音楽で表現。ときめき