【ワシントン共同】米政府関係者は12日、トランプ大統領が15日にベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏とホワイトハウスで会談すると明らかにした。トランプ氏はこれまで13日か14日に実施すると説明していた。