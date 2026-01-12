ジュエリーブランド「ガルニ（GARNI）」が、新作コレクション「PRIMITIVE / MODERN chapter 2」の世界観を体感できるポップアップを伊勢丹新宿店 本館 2階 TOKYOクローゼットで開催する。期間は1月28日から2月3日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、「LIKE GALLERY, LIKE GARNI」をテーマに、アートギャラリーのような空間でコレクションの世界観を表現。新作コレクション「PRIMITIVE / MODERN chapter 2」をはじめ