ビルロワドガロー仏中銀総裁の発言が伝わっており、「インフレとの戦いに勝利したが、今年利上げできるとの見方は誤り」と述べた。 ・インフレとの戦いに勝利した。 ・ＥＣＢは成功している金融政策を変更すべきではない。 ・ＥＣＢが今年利上げできるとの見方は誤り。 ・ＥＣＢはインフレ下方リスクに機敏に対応できる。 ・パウエル議長に連帯と敬意を示す。 ・フランスは２０２６年までに財政赤字をＧＤＰ比５％