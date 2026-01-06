きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台後半まで一時買い戻されている。５日ぶりの反発だが、２００日線でサポートされた格好となっている。一方、ポンド円は２１３円台まで一時上昇し、２００８年以来の高値を更新。 エコノミストは、英インフレが４月に英中銀の目標の２％水準まで低下する可能性があると指摘している。過去５年の大半で目標を上回って推移してきたインフレが、ようや