“ロス五輪世代”のU-21日本代表は12日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。13日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ第3節ではU-23カタール代表と対戦する。日本はすでに2連勝を収め、グループリーグ突破が確定。ともに勝ち点3の2位・UAEと3位・シリアから白星を奪っており、今大会は同勝ち点の場合に直接対決の成績が考慮されるため、最終節の結果を待たずして首位通過も決まった。対戦するカタールは2連敗を