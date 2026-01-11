愛知県岡崎市で工場が燃える火事がありました。火は付近の山にも燃え広がっていて、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】【速報】「山で炎が上がっている」愛知・岡崎市の産業廃棄物を扱う工場で火事火は付近の山に燃え広がる現在も消火活動続く 12日午後10時半過ぎ、岡崎市才栗町で通りかかった人から「山で炎があがっている」などと消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、火事があったのは産業廃棄