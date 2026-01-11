ボートレース若松の「日本トーター杯ＢＴＳ北九州ＭＤ開設１９周年記念競走」は１２日、準優勝戦が行われた。安達裕樹（４２＝三重）は準優１０Ｒ、４コースから道中の激しい競り合いを制して２着。優出切符をもぎ取った。「ターン回り中心に足はいい。直線も普通はあります。スタートは難しいけど、コンマ１０を目指して行きたい」と舟足も好感触。優勝戦は６号艇も「ピット離れもいいのでコースはピット離れしだい」とニヤリ