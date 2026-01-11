ボートレース尼崎の「再建尼崎城７周年記念杯」は１２日、予選２日目が行われた。今節は４日間シリーズで予選３日間の得点率上位６選手が優勝戦に進む。大崎翔（３８＝兵庫）はこの日を終えて１、２、３着のオール３連対。得点率６位タイで優出６枠を懸けた勝負駆けに挑む。「上の方にいると思う。スリット付近がしっかりしている。いいです。期待値高め。チャンスありますよ。中堅上位あります」と舟足には手応えあり。趣味