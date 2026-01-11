きょうの為替市場は、米司法省がＦＲＢ本部の改修工事を巡る昨年６月のパウエル議長の議会証言に関連して、刑事訴追の可能性を示唆する大陪審の召喚状を発行したことでドル安が優勢なっており、ユーロドルは１．１７ドル手前まで上昇している。１．１７ドル台には慎重なものの、本日の買い戻しで１．１６６５ドル付近に来ている１００日線は回復している。 一方、ユーロ円は１８４．６５円付近に上昇しており、