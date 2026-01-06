多くのスタートアップ企業が集まる街、東京・渋谷。大都市ゆえの希薄な企業間のコミュニティーの改善策に迫りました。国内有数の2000社以上のスタートアップ企業が集まり、ビジネス街へと変貌を遂げている東京・渋谷。多くのビジネスパーソンから選ばれる街づくりをしているのが「東急不動産」です。100年に1度の再開発で次々とオフィスビルや大型複合施設を開発し利便性を高める中、東急不動産の大西里菜さんは「単に便利な街では