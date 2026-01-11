ボートレース芦屋のＧＩ「全日本王座決定戦開設７３周年記念」が１２日に開幕した。峰竜太（４０＝佐賀）は初日メインの「全日本王座ドリーム」に４号艇で登場。４コースから最内を突いて３号艇の平本真之との２番手争いに持ち込むも３着でのゴールとなった舟足に関しては「足はいい。伸び系だけと、出足も良くて舟が向く。レースでも前を追える感じ」とまずまずの手応えだ。ただ、やはり接戦で２着を取り切れなかったこと