ボートレース芦屋のＧＩ「全日本王座決定戦開設７３周年記念」が１２日に開幕した。初日唯一の連勝発進を決めたのは評判の９号機と組む吉田裕平（２９＝愛知）だ。前半１Ｒは５コースからまくり差して勝利。後半６Ｒはインからコンマ０９のトップスタートを決め、４カド白井英治の攻めを受け止めて逃げ切った。舟足も「連勝できたのでもうこれで行こうと思えたし、大きなことはしないと思う。合えば上位の一角」と早くもト