ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」は１２日、予選３日目が行われた。恵良琴美（１８＝福岡）は６Ｒ、内３艇が競り合う絶好の展開を４コースから１Ｍズバッと差し切ると、そのまま先頭でゴール。通算２２９走目でデビュー初勝利を挙げた。レース後は「めっちゃうれしいです。内が外に行ったのが見えて、イケると思いました。いつも後ろを走っているので、先頭はこんなに乗りやすいんだ