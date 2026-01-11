NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間01:08） ダウ平均49410.78（-93.29-0.19%） ナスダック23699.06（+27.71+0.12%） CME日経平均先物54165（大証終比：+2085+3.86%） 欧州株式12日GMT16:08 英FT100 10138.61（+14.01+0.14%） 独DAX 25404.43（+142.79+0.57%） 仏CAC40 8338.61（-23.48-0.28%） 米国債利回り 2年債 3.545（+0.013） 10年債 4.187（+0.022） 30年債 4