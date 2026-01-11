ＥＣＢと英中銀の金利の道筋が乖離する中、ユーロはポンドに対して上昇が予想されるとの指摘が出ている。英国のインフレが減速する中、英中銀はさらに利下げを行うと予想される一方、ＥＣＢは当面金利を据え置く可能性が高い。 「英中銀が市場が現在予想しているよりも速く、あるいはさらに利下げを行うリスクさえある」とも述べている。 短期金融市場では現在、上半期に英中銀が０．２５％ポイントの利下げを１回