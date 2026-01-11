FA市場の目玉となっているカブスからFAの外野手タッカーが11日（日本時間12日）、ドジャース、ブルージェイズ、メッツの3球団と面談したと米メディアが報じた。メ軍、オリオールズの元GMで現在は大リーグ専門局「MLBネットワーク」のコラムニストを務めるジム・デュケット氏が自身のSNSを更新。「この3球団のうちどこがオファーを増額して他の2球団と差をつけるか興味深い」と記した。左の強打者の移籍先に、注目が集まって