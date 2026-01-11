ドジャースの山本が11日までに自身のインスタグラムを更新し、新年の決意を記した。「2026！！今年でプロ10年目のシーズンに入ります」と英語と日本語で投稿。「写真は地元・備前市の山の上から」と、眼下の景色を眺める自身のショットを添えた。昨季は12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49。2連覇を達成したワールドシリーズは「中0日」で登板するなど、3勝を挙げてMVPに輝き、3月の第6回WBC出場に前向きな意思を示している