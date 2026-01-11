◇オランダ1部フェイエノールト2ー2ヘーレンフェイン（2026年1月11日）フェイエノールトのFW上田が氷点下の新年初戦で今季初アシストを記録した。前半30分の速攻でパスを受け、反転からMFザウアーに素早くつないだ。惜しくも決勝で敗れた母校の鹿島学園高が準決勝を突破した10日に妻の第1子妊娠を発表。おめでたい話題が続いた翌日にゴールに絡んだ。ただ、チームは終盤間際に追いつかれて公式戦5試合白星なし。地元メディ