１２日午後１０時３５分頃、愛知県岡崎市才栗町霧ヶ洞で、通行人から「山で炎が上がっている。爆発するような音がする」と１１９番があった。岡崎市消防本部や県警岡崎署によると、産業廃棄物処理工場が出火元とみられる。１３日午前１時１５分現在で、けが人や逃げ遅れの情報はないが、建物周辺の山林に燃え広がっているという。消防車など約３０台が出動し、消火活動を続けている。