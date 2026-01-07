女優の當真あみ（１９）、俳優の濱田龍臣（２５）が１２日、東京・新宿ピカデリーで「映画ラストマン―ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ―」（福山雅治主演）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。２人は福山演じる主人公と初恋の人（宮沢りえ）の学生時代を演じた。ドラマ放送時からのファンという當真は、英語のせりふ箇所を語学に堪能な父に吹き込んでもらいマスター。「その父も映画を見て『やっぱりおもしろかったな』と言ってくれた