「成人の日」の12日、各地で二十歳を祝う式典が行われました。成人の日を祝うかのように昇る朝日。12日朝、大阪市の「あべのハルカス」には希望に満ちた若者たちの姿がありました。たすきに抱負を書いていた人は「管理栄養士を目指していて大学も管理栄養学科に行っている。将来の夢としてかなえられたらいい」と話しました。大人の抱負をたすきに込め、二十歳になる58人が地下1階から60階まで1637段の「大人の階段」を上りました