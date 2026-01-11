13日午前1時10分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宗谷地方南部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の猿払村、豊富町、幌延町、浜頓別町、それに中頓別町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道猿払村豊富町幌延町浜頓