冬の嵐となった3連休。一転、13日からは全国的に3月並みのところが多くなりそうです。落雪や雪崩に警戒してください。この3連休、寒くてもハタチの若者は元気でした。12日は「成人の日」。11日から12日にかけて、各地で式典が開かれました。新成人「これから“大人の階段”を上がってくっていう覚悟というか、頑張っていこうかなと思います」大阪市の「あべのハルカス」では、ハタチを迎える若者たちが“大人の階段”を登りました