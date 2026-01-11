ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」は１２日、準優勝戦が行われた。薮内瑞希（３０＝岡山）は準優１２Ｒ、３枠で４着となり準優敗退。「かぶってしまって…。もっと練習します」と唇を噛んだ。ただ、舟足に関しては「仕上がりは悪くなかったです」と胸を張った。「最近は足を重視した調整をしてる」と明かす。「師匠の山口達也さんはオリジナルのペラの形を持っているんです。特殊な形で調整が難し