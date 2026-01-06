ボートレース戸田の「ＷＩＮＷＩＮパーク戸田９周年記念・東京スポーツ杯」は１２日、予選２日目が行われた。宮村勇哉（３３＝三重）は１Ｒ、４号艇で出走するとカドからまくって勝利。１号艇で出走した後半９Ｒでは逃げて勝利。２日目連勝を果たした。タッグを組む１５号機は昨年１１月の６９周年記念で桐生順平が優勝を果たした好エンジン。「後半は差された景色だったけど、２Ｍを先に回れたので回ってからと直線がいいん