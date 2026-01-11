先週金曜日のＮＹ時間に、高市首相が２３日の通常国会の冒頭で衆院を解散し、２月８日または２月１５日の投開票を検討していると伝わった。この報道を受けて円相場は円安の反応が強まり、ドル円は１５８円台を再び回復している。 ストラテジストは、高市首相が衆院選で決定的な勝利を収めれば「高市トレード」が加速し、円安、日本株高、日本国債利回りのスティープ化につながる可能性があると指摘している。