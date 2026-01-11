プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カツオとアボカドのユッケ」 「レンコンのナンプラーキンピラ」 「干しシイタケと豆腐のスープ」 の全3品。 ご飯が進む韓国風献立。カツオやアボカドなど、生の酵素の力で美人力がアップします。【主菜】カツオとアボカドのユッケ カツオのお刺身を一工夫。アボカドと合わせ、韓国風のユッケの味付けにしました。白米にピッタリのおかずです。 &