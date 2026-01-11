ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」は１２日、準優勝戦が行われた。浦野海（２３＝福岡）は準優１０Ｒ２着で優出。「ペラのベースは変えていない。新品リングを入れてグリップ感、ターン回りが良かった。優勝戦も考える」とさらに上積みを狙う。通算４回目の優出でとこなめ、鳴門、児島、当地と、すべて海水場。「海水は乗りやすい。アグレッシブに行く」とまさにその名の通り?海?との相性は抜群