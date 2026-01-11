ロシア当局は、中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を使った攻撃はウクライナの軍需関連施設を標的としたものだったと明らかにしました。ロシア国防省は12日、8日深夜から9日未明にかけて行ったオレシュニクによる攻撃はウクライナ西部リビウの航空修理工場を標的としたもので、機能停止に追い込んだと発表しました。この工場ではウクライナ軍の航空機のほか、西側諸国から供与されたF−16戦闘機などの修理や整備が行われていたと