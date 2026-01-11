国際サッカー連盟（FIFA）は12日、『Stats Perform』社と提携したことを発表。同社は、公式ベッティングデータおよびベッティング・ストリーミング権利のディストリビューターに選出された。この契約は複数年契約となり、FIFAが主催するFIFAワールドカップ26を始め、FIFA女子ワールドカップ27、FIFAフットサルワールドカップ28、FIFA女子フットサルワールドカップ29、2026年と28年に開催されるFIFA U−20女子ワールドカップ、2