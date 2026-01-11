群馬・前橋市長選挙の投開票が行われ、ホテル密会問題で辞職した前市長の小川晶氏が出直し選挙で2回目の当選を果たしました。小川晶氏:もう一度小川さんを信じてみようと、多くの市民の皆さんに今回選んでいただいたということで、改めて責任の重さを感じている。すぐにでも働いて、皆さんと一緒に皆さんのために、もっと良い前橋をつくっていきたい。今回の前橋市長選挙は、小川氏が部下の既婚男性の職員とホテルで密会していた問