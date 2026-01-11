学生の理想のリーダー像は、人間関係を重視する「関係重視型リーダー」という回答が最多でした。マイナビが18歳から20歳の大学1、2年生を対象にキャリア意識調査を行いました。アメリカの心理学者ダニエル・ゴールマンが提唱する「6つのリーダーシップのスタイル」から最も理想と思うものを選んでもらったところ、一番多かったのは「関係重視型リーダー（28.4％）」で、チームメンバー間の信頼関係を深め、チームの人間関係を良好