自らが経営する飲食店の壁の中に常連客の女性とみられる遺体を遺棄したとして、男が逮捕されました。その後も営業を続けていた店ではある異変が指摘されていました。黒い帽子にサングラスのようなものをつけ、鼻のあたりまで顔を覆った男。今月4日の夜、警察から任意で事情を聴かれていた松倉俊彦容疑者（49）です。この6日後、死体遺棄の疑いで逮捕に。遺体を隠したとされるのは、自らが経営する飲食店の壁の中でした。事件が起き