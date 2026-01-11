イランのアラグチ外相は12日、反政府デモに外国のテロリストが入り市民に発砲していると主張し「我々は戦争の準備ができているが、対話の準備もしている」と、介入を示唆するアメリカのトランプ大統領をけん制しました。その上でデモは「制御できている」として、現在遮断しているインターネットを近く再開する考えを示しています。