ボートレース徳山の「楽天銀行賞」は１２日、準優勝戦が行われた。原田幸哉（５０＝長崎）は準優１１Ｒでイン逃げ１着。混戦の次位争いを尻目に１Ｍ回った後は独り旅だった。相棒６８号機も軽快だ。「準優はようやく完璧に仕上がった。全体にバランス取れてイメージ通り。ロスしてる部分もなく乗ってて気持ちいい感じだった。スタートも決めやすい。あとはこの状態をキープしてレースに集中するだけ」と納得の状態に言葉も弾む