12日夜、愛知県岡崎市で「山で炎が上がっている」との通報があり、消防が消火活動にあたっています。 12日午後10時半すぎ、岡崎市才栗町で「お墓の東側の山で炎が上がっている」と通行人から消防に通報がありました。 警察によりますと、産業廃棄物を扱う工場が燃えているということです。 けが人の情報は入っていません。 消防によりますと、消防車13台が出動し消火活動にあたっています。 現場は、東名高速岡崎イ