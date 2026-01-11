トヨタが6年連続で年間の世界販売台数トップです。ドイツのフォルクスワーゲングループは2025年の世界販売台数が898万3900台だった、と発表しました。トヨタ自動車のグループ全体での2025年の販売台数は11月までの累計で960万台を超えていて、すでにフォルクスワーゲンを上回っています。これによりトヨタの6年連続首位が確実となっています。