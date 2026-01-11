三重県津市の養鶏場で飼育されていたニワトリが死に、県は鳥インフルエンザの疑いがあるとみて検査しています。 【写真を見る】三重・津市の養鶏場で鳥インフルエンザの疑い検査で陽性の場合 約2万5000羽のニワトリを殺処分 三重県によりますと12日午前、津市内の養鶏場からニワトリが6羽死んでいるという報告がありました。 県がニワトリを簡易検査したところ、10羽中8羽から鳥インフルエンザの陽性反応が出ました。県は現在