2002（平成14）年1月13日、東南アジア歴訪中の小泉純一郎首相は、ジャカルタ市内で独特の臭いで知られる高級果物「ドリアン」を同行記者団らとともに食べた。恐る恐る臭いをかぎながら先に一口食べるなり「高級なアイスクリーム以上に甘くてうまい」。記者団が「毒味をさせてしまいましたね」と言うと大爆笑した。