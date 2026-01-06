前橋市長選は１２日投開票され、前職の小川晶氏（４３）が弁護士の丸山彬氏（４０）ら新人４人を破り、再選を果たした。既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた自身の問題から行われた選挙戦だったが、逆風をはねのけて再び市民の信任を得た。投票率は４７・３２％で、２０２４年の前回選（３９・３９％）を上回った。当日有権者数は２７万８３９人。出直し再選のため、任期満了は２８年２月２７日となる。小川氏再選確実の