ボートレース鳴門の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１戦」は１２日、予選２日目が行われた。佐藤世那（１９＝東京）は今年の新成人だが「成人式より仕事っす」で鳴門に参戦すると、２日目１Ｒでいきなり鮮烈なレースを披露した。６コースから伸びて仕掛けようとしたところを５号艇にブロックされながら、強引に握り直して２、３着争いに加わる。２周１Ｍでも３号艇に前をカットされて４番手に下がったが、そこから